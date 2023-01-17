Дубинин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ландех, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно