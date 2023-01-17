Дубинин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ландех, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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