Золотухина (Курбатова) Наталья (Александра) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Белякова (Золотухина) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Золотухин Яков Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1936
Дочь: Московец (Золотухина) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Золотухин Яков Федорович
Смерть
Неизвестно