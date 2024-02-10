Золотухина (Курбатова) Наталья (Александра) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Курбатова) Наталья (Александра) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Белякова (Золотухина) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Золотухин Яков Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1936

Дочь: Московец (Золотухина) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Золотухин Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

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