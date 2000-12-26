Беломестнов Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1974
Рождение ребёнка
26.12.2000
Дочь: Беломестнова Диана Андреевна
Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
02.07.2006
Сын: Беломестнов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
07.01.2009
Сын: Беломестнов Максим Андреевич
Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно