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Беломестнов Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1974

Отец: Беломестнов Геннадий Андреевич

Мать: Беломестнова Арина Семёновна

Рождение ребёнка
26.12.2000

Дочь: Беломестнова Диана Андреевна

Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
02.07.2006

Сын: Беломестнов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
07.01.2009

Сын: Беломестнов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Беломестнова Любовь Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломестнова Любовь Юрьевна

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