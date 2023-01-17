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Кутняков Иван Моисеев

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Место рождения

Предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кутняков Моисей Матвеевич

Мать: не указана

Предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1854

Жена: Кутнякова Марья Мартынова

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кутнякова Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кутняков Василий Иванович

Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Кутняков Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Кутняков Антон Иванович

Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Андрей Давыдов Ващенков,Носалева Анастасия Кондратьева
Смерть
Неизвестно
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