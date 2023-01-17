Кутняков Иван Моисеев
Место рожденияПредположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: Кутняков Моисей Матвеевич
Мать: не указана
Предположительно Воронежская Губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кутнякова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Кутняков Василий Иванович
Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Кутняков Георгий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1876
Мать ребёнка: Кутнякова Марья Мартынова
восприемники:Андрей Давыдов Ващенков,Носалева Анастасия Кондратьева
Смерть
Неизвестно