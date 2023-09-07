Копин Аркадий Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копин Аркадий Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1901

Жена: Копина Александра Афиногеновна

Рождение ребёнка
09.04.1902

Дочь: Копина Глафира Аркадьевна

Мать ребёнка: Копина Александра Афиногеновна

Белая Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
восприемник - деревни Сысоева крестьянская дочь девица Людмила Афиногенова
Место жительства
09.04.1902
Белая Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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