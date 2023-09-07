Копин Аркадий Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1901
Рождение ребёнка
09.04.1902
Дочь: Копина Глафира Аркадьевна
Мать ребёнка: Копина Александра Афиногеновна
восприемник - деревни Сысоева крестьянская дочь девица Людмила Афиногенова
Место жительства
09.04.1902
Смерть
Неизвестно