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Токарева Нрзб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Антип (Нрзб) Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иван Иосифович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 571
Смерть
1804
Рождение ребёнка
1826

Сын: Токарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Токарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Токарев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Токарев Николай (Меньшой) Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович

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