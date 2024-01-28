Токарева Нрзб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Антип (Нрзб) Иванович
Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 571
Смерть
1804
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Токарев Николай (Меньшой) Иванович
Отец ребёнка: Токарев Иван Иосифович