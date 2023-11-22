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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Притула Григорий
Отец ребёнка: Притула Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадкова Мария
Отец ребёнка: Притула Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Притула Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Притула Анатолий
Отец ребёнка: Притула Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Притула Иван