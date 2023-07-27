Макарова (Егорова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Егорова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Егоров Роман

Мать: ?

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Матвей Михайлович

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Матвей Михайлович

Смерть
1922
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