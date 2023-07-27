Макарова (Егорова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Егоров Роман
Мать: ?
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
15.02.1921
Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922