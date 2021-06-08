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Кокорев Андрей Павлович

Место рождения

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.07.1926

Дата смерти

08.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926

Отец: Кокорев Павел Ефимович

Мать: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.11.1948

Жена: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.04.1951

Сын: Кокорев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
29.03.1952

Сын: Кокорев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1953

Сын: Кокорев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.1955

Сын: Кокорев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1956

Сын: Кокорев Серафим Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Кокорев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Кокорев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна

Смерть
08.06.2021
Причина смерти: Острая респираторная недостаточность
Похороны
10.06.2021
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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