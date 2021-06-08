Кокорев Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения21.07.1926
Дата смерти08.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926
Бракосочетание
04.11.1948
Рождение ребёнка
23.04.1951
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1952
Сын: Кокорев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1953
Сын: Кокорев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1955
Сын: Кокорев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Кокорев Серафим Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1957
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Кокорев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Кокорева (Нартова) Александра Михайловна
Смерть
08.06.2021
Причина смерти: Острая респираторная недостаточность
Похороны
10.06.2021