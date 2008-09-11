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Чернышов Виктор Иванович

Место рождения

Бронницы

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

11.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чернышова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
06.06.1952

Жена: Чернышова Раиса Ивановна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Раиса Ивановна

Смерть
11.09.2008
Бронницы, Бронницы, Московская область

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