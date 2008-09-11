Чернышов Виктор Иванович
Место рожденияБронницы
Дата рождения02.06.1928
Дата смерти11.09.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.06.1952
Жена: Чернышова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Раиса Ивановна
Смерть
11.09.2008