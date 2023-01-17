Недобежкина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкина Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1917

Дочь: Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Недобежкин Сергей Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недобежкин Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
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