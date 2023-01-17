Квасников Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасников Алексей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1787

Жена: Бабкина Агриппина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Квасников Вавила Алексеевич

Мать ребёнка: Квасникова Агриппина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бабкина Устиния Алексеевна

Мать ребёнка: Бабкина Агриппина Дмитриевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Бабкина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Бабкина Агриппина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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