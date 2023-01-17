Квасников Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1788
Сын: Квасников Вавила Алексеевич
Мать ребёнка: Квасникова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Бабкина Устиния Алексеевна
Мать ребёнка: Бабкина Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Бабкина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Бабкина Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно