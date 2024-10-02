Seppäin / Ristiseppä (Sockuri) Katri
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Sockuri ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Liikoin Ent. Sikainen (Seppäin Ent. Ristiseppä) Maria Tuomaantytär
Отец ребёнка: Seppäin / Ristiseppä Tuomas Tuomaanpoika
Смерть
Неизвестно