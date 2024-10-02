Seppäin / Ristiseppä (Sockuri) Katri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seppäin / Ristiseppä (Sockuri) Katri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sockuri ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Seppäin / Ristiseppä Tuomas Tuomaanpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Seppäin / Seppänen Tuomaanpoika Seppänen/

Отец ребёнка: Seppäin / Ristiseppä Tuomas Tuomaanpoika

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Liikoin Ent. Sikainen (Seppäin Ent. Ristiseppä) Maria Tuomaantytär

Отец ребёнка: Seppäin / Ristiseppä Tuomas Tuomaanpoika

Смерть
Неизвестно

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