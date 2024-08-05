Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Семион Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно