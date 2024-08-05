Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Осип (Иосиф) Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Семион Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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