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Локтева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в городе Октябрьский, Республики Башкортостан.
Рождение ребёнка
17.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Игорь Борисович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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Рождение ребёнка
19.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Игорь Борисович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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Рождение ребёнка
07.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Игорь Борисович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Игорь Борисович

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