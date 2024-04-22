Локтева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1981
Проживает в городе Октябрьский, Республики Башкортостан.
Рождение ребёнка
17.08.2007
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Рождение ребёнка
19.10.2008
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Рождение ребёнка
07.05.2013
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Бракосочетание
Неизвестно