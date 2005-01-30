Коновалова (Галкина) Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти30.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Рождение ребёнка
23.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.2005