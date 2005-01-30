Коновалова (Галкина) Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Галкина) Валентина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

30.01.2005

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: Галкин Трофим Григорьевич

Мать: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.2005
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