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Вахрушев Тимофей Егорович

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Место рождения

Бегеш, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.07.1937

Дата смерти

07.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1937

Отец: Вахрушев Егор (Георгий) Егорович (Георгиевич)

Мать: Варушева Мария Андреевна

Бегеш, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.01.1961

Дочь: Симакова (Варушева) Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1964

Дочь: Широбокова Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
07.03.1998

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