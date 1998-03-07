Вахрушев Тимофей Егорович
Место рождения
Дата рождения05.07.1937
Дата смерти07.03.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1961
Дочь: Симакова (Варушева) Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.03.1964
Дочь: Широбокова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна
Смерть
07.03.1998