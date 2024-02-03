Загревский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загревский Николай

Место рождения

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Загревский Радион

Мать: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загревский Андрей

Мать ребёнка: Загревская (Свешникова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загревская (Свешникова) Ольга

Рождение ребёнка
1959

Сын: Загревский Сергей

Мать ребёнка: Загревская (Свешникова) Ольга

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1978
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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