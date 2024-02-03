Загревский Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Загревский Радион
Мать: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загревский Андрей
Мать ребёнка: Загревская (Свешникова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Загревский Сергей
Мать ребёнка: Загревская (Свешникова) Ольга
Смерть
Около 1978
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно