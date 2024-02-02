Виниченко Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниченко Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Ульяновск

Дата рождения

09.04.1974

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ульяновск
Бракосочетание
28.07.2000

Жена: Вера Викторовна

Ульяновск
Рождение ребёнка
21.06.2001

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Вера Викторовна

Ульяновск
Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: София Владимировна

Мать ребёнка: Вера Викторовна

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.10.2020

Сын: Виниченко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Вера Викторовна

г.Ульяновск
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