Виниченко Владимир Евгеньевич
Место рожденияУльяновск
Дата рождения09.04.1974
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ульяновск
Бракосочетание
28.07.2000
Жена: Вера Викторовна
Ульяновск
Рождение ребёнка
21.06.2001
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Вера Викторовна
Ульяновск
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: София Владимировна
Мать ребёнка: Вера Викторовна
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.10.2020
Сын: Виниченко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Вера Викторовна
г.Ульяновск