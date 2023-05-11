Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Лукьянчик) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянчик Николай Наумович
Место жительства
1850
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Место жительства
1858
нет в переписи
Смерть
До 1858