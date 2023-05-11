Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчик Николай Наумович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Лукьянчик) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянчик Николай Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
нет в переписи
Смерть
До 1858

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