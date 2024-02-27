Истомин Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1910
Дочь: Истомина Евгения Никоноровна
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Ольга Никоноровна
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Евгений Никонорович
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрестинья Никоноровна
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Никоноровна
Мать ребёнка: Фекисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекисия