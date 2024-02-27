Истомин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Никонор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1910

Дочь: Истомина Евгения Никоноровна

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Ольга Никоноровна

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Евгений Никонорович

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Ефим Никонорович

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрестинья Никоноровна

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Никоноровна

Мать ребёнка: Фекисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Пётр Никоноровна

Мать ребёнка: Фекисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекисия

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