Моисеев (Moiseyev) Михаил Vasilyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев (Moiseyev) Михаил Vasilyevich)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Моисеев Василий

Мать: Мать Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр

Мать ребёнка: Моисеева ?

Смерть
20.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Республика Карелия, Россия
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