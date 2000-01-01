Моисеев (Moiseyev) Михаил Vasilyevich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Моисеев Василий
Мать: Мать Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр
Мать ребёнка: Моисеева ?
Смерть
20.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Республика Карелия, Россия