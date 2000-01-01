Малышев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Малышев Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Малышев Федор
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
04.04.1872
Сын: Малышев Василий
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
31.01.1874
Сын: Малышев Симеон
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Георгий
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Стефан
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно