Малышев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Малышев Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1864

Сын: Малышев Федор

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
04.04.1872

Сын: Малышев Василий

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
31.01.1874

Сын: Малышев Симеон

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Георгий

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Стефан

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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