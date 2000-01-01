Чумаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Чумакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Чумакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Юрий Федорович

Мать ребёнка: Чумакова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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