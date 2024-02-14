Гетьман (Захарова) Тамара
Место рожденияг. Омск
Дата рождения26.03.197
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Омск
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности