Гетьман (Захарова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетьман (Захарова) Тамара

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

26.03.197

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.197

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Омск
Рождение ребёнка
29.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Омск
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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