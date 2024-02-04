Ниязов Рахимчан Париевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободянюк Гульнара Рахимчановна
Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ниязова Шафика Халиковна
Рождение ребёнка
28.07.1965
Сын: Ниязов Данияр Рахимчанович
Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна
Рождение ребёнка
19.03.1969
Дочь: Осипова Дамиля Рахимчановна
Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна
Смерть
Неизвестно