Ниязов Рахимчан Париевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниязов Рахимчан Париевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободянюк Гульнара Рахимчановна

Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ниязова Шафика Халиковна

Рождение ребёнка
28.07.1965

Сын: Ниязов Данияр Рахимчанович

Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна

Рождение ребёнка
19.03.1969

Дочь: Осипова Дамиля Рахимчановна

Мать ребёнка: Ниязова Шафика Халиковна

Смерть
Неизвестно

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