Петцке Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петцке Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Петцке Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петцке Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Петцке Юлия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петцке Юлия Сергеевна