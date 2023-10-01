Петцке Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петцке Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петцке Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Петцке Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петцке Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Петцке Юлия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петцке Юлия Сергеевна

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