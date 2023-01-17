Ефремова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Тамара Петровна

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Место рождения

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.05.1976

Дочь: Пискун Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Ефремов Владимир Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1978

Сын: Пискун Василий Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Владимир Петрович

Пея, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Владимир Петрович

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