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Поливода Ольга Ивановна

Место рождения

Панчево, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Панчево, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.12.1911 ст.

Дочь: Миргородская Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович

Панчево, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Сын: Поливода Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливода Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович

Панчево, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливода Елизавета Лукьяновна

Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович

Панчево, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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