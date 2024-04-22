Поливода Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1911 ст.
Дочь: Миргородская Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
22.06.1914
Сын: Поливода Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливода Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливода Елизавета Лукьяновна
Отец ребёнка: Поливода Лукьян Данилович
Смерть
Неизвестно