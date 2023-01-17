Браун Иван (Иоганн Баптист) Осипович
Место рожденияВеймар, Германия
Дата рождения1774
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Веймар, Германия
Место жительства
По 1802
Вена
Место жительства
С 1803 по 1807
Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1807 по 1819
Смерть
1819