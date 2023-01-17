Браун Иван (Иоганн Баптист) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браун Иван (Иоганн Баптист) Осипович

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Место рождения

Веймар, Германия

Дата рождения

1774

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Веймар, Германия
Место жительства
По 1802
Вена
Место жительства
С 1803 по 1807
Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1807 по 1819
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1819
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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