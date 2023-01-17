Зворыкин Владимир Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыкин Владимир Козьмич

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1912 по 1914
Париж, Франция
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
США
Место жительства
С 1920
Питсбург, США
Место жительства
С 1921
Канзас-сити, Миссури, США
Место жительства
С 1923
Питсбург, США
Место жительства
С 1930
Камден, Нью-Джерси, США
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Гродно, Беларусь
Смерть
1982
Принстон, Нью-Джерси, США
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