Зворыкин Владимир Козьмич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1914
Париж, Франция
Место жительства
По 1912
Место жительства
С 1919
США
Место жительства
С 1920
Питсбург, США
Место жительства
С 1921
Канзас-сити, Миссури, США
Место жительства
С 1923
Питсбург, США
Место жительства
С 1930
Камден, Нью-Джерси, США
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гродно, Беларусь
Смерть
1982
Принстон, Нью-Джерси, США