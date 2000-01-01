Зайцев Павел Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Павел Никитович

Зайцев Павел Никитович

avatar

Место рождения

Захарьевское

Дата рождения

1900

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зайцев Никита Игнатьевич

Мать: Зайцева Анисья

Захарьевское
Рождение ребёнка
03.08.1939

Сын: Зайцев Илья Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Лидия Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Семен Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороковская Ксения Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашишниченко Вера Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна

Смерть
1962
Урджар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close