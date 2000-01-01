Зайцев Павел Никитович
Место рожденияЗахарьевское
Дата рождения1900
Дата смерти1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зайцев Никита Игнатьевич
Мать: Зайцева Анисья
Захарьевское
Рождение ребёнка
03.08.1939
Сын: Зайцев Илья Павлович
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Лидия Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороковская Ксения Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашишниченко Вера Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Семеновна
Смерть
1962
Урджар