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(Ханина) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1917

Отец: Ханин Петр Семенович

Мать: Ханина Ирина Семеновна

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