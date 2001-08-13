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Глазачёв Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1942

Дата смерти

13.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1942

Отец: Глазачёв Виктор Васильевич

Мать: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
04.12.1970

Сын: Глазачёв Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна

Смерть
13.08.2001

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