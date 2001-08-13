Глазачёв Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1942
Дата смерти13.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1942
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1970
Сын: Глазачёв Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна
Смерть
13.08.2001