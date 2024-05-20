Большаков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения-Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1983
Сын: Большаков Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Молокова Татьяна Дмитриевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область