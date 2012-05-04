Позднякова (Никитченко) Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1929
Дата смерти04.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1951
Сын: Поздняков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.1953
Дочь: Даудова (Позднякова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
17.01.1959
Дочь: Ермолова (Позднякова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.1965
Сын: Поздняков Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич
Смерть
04.05.2012