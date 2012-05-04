Позднякова (Никитченко) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднякова (Никитченко) Анна Федотовна

Позднякова (Никитченко) Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1929

Дата смерти

04.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1929

Отец: Никитченко Федот Павлович

Мать: Никитченко (Елоза) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.04.1951

Сын: Поздняков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
05.04.1953

Дочь: Даудова (Позднякова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
17.01.1959

Дочь: Ермолова (Позднякова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
11.07.1965

Сын: Поздняков Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Сергеевич

Смерть
04.05.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.