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Ёгин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ёгин Алексей Евгеньевич

Мать: Ёгина Анна Павловна

Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.06.1931

Сын: Ёгин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ёгин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёгин Фёдорович

Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёгин Фёдорович

Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ёгина Анна Николаевна

Смерть
15.05.1944
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