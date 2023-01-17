Ёгин Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти15.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ёгин Алексей Евгеньевич
Мать: Ёгина Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.06.1931
Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёгин Фёдорович
Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёгин Фёдорович
Мать ребёнка: Ёгина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ёгина Анна Николаевна
Смерть
15.05.1944