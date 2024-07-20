Параскева Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1835 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Евлампьевич

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Пётр Евлампьевич

Рождение ребёнка
1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баяндин Пётр Евлампьевич

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)

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