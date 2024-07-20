Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Евлампьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баяндин Пётр Евлампьевич
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)