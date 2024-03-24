Щеперина Анфуса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеперина Анфуса Александровна

Щеперина Анфуса Александровна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1878

Муж: Щеперин Василий Максимович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шеперина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щеперина Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Щеперин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close