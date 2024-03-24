Щеперина Анфуса Александровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шеперина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Щеперина Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Щеперин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Щеперин Василий Максимович
Смерть
Неизвестно