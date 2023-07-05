Федосья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Яков Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно