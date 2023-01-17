Калужинова Анна Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова Анна Аггеевна

Калужинова Анна Аггеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Калужинов Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Феврония Афанасьевна

Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Афанасий Климович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close