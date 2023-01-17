Калужинова Анна Аггеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калужинов Егор Афанасьевич
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Феврония Афанасьевна
Отец ребёнка: Калужинов Афанасий Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно