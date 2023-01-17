Соколов Григорий Павлович
Место рожденияMilkonty
Дата рождения1907
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Milkonty
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Февронья Лукьяновна
Milkonty
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Соколова Февронья Лукьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis