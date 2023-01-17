Соколов Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Григорий Павлович

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Место рождения

Milkonty

Дата рождения

1907

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Milkonty
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Февронья Лукьяновна

Milkonty
Бракосочетание
1934

Жена: Соколова Февронья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Соколов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Февронья Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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