Пециаловская Рейза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Элий (Илья)
Рождение ребёнка
14.05.1876
Сын: Пициаловский Мирон (Меер Ицков) (Меер Ицков)
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Россия
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дисман Abram
Отец ребёнка: Дисман Илья
Ekaterinislavl
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Цириль
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Бахмут
Бракосочетание
17.07.1889
Муж: Дисман Илья
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дисман Михаил
Отец ребёнка: Дисман Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пециаловский Израиль (Иерулог)
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Hanna)
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пициаловский Абрам
Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Братья и сестры иммигрировали в Балтимор до 1900 года
Работа или профессия
Неизвестно
Бахмутская мещанка
Смерть
1921
Похороны
Неизвестно
Артемовск