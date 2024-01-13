Пециаловская Рейза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пециаловская Рейза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Элий (Илья)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1876

Сын: Пициаловский Мирон (Меер Ицков) (Меер Ицков)

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Россия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дисман Abram

Отец ребёнка: Дисман Илья

Ekaterinislavl
Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Цириль

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Бахмут
Бракосочетание
17.07.1889

Муж: Дисман Илья

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дисман Михаил

Отец ребёнка: Дисман Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пециаловский Израиль (Иерулог)

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Hanna)

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пициаловский Абрам

Отец ребёнка: Пециаловский Исай (Ицек)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пециаловский Исай (Ицек)

Упоминание
Неизвестно
Братья и сестры иммигрировали в Балтимор до 1900 года
Работа или профессия
Неизвестно
Бахмутская мещанка
Смерть
1921
Похороны
Неизвестно
Артемовск
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