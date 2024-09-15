Калмацуй (Конца) Елена
Место рожденияЯловень
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмацуй Иосиф
Отец ребёнка: Калмацуй Василий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Марк
Отец ребёнка: Калмацуй Василий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Калмацуй Стефан
Отец ребёнка: Калмацуй Василий
Смерть
Неизвестно