Калмацуй (Конца) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй (Конца) Елена

Место рождения

Яловень

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмацуй Иосиф

Отец ребёнка: Калмацуй Василий

Рождение ребёнка
1880

Сын: Марк

Отец ребёнка: Калмацуй Василий

Рождение ребёнка
1886

Сын: Калмацуй Стефан

Отец ребёнка: Калмацуй Василий

Смерть
Неизвестно

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