Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гордеев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гордеев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Гордеев

Отец ребёнка: Григорий Гордеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Гордеев

Смерть
Неизвестно
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