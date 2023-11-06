Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гордеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гордеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Гордеев
Отец ребёнка: Григорий Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Гордеев
Смерть
Неизвестно