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Gavrilova (Krasnikova) Nina
Gavrilova (Krasnikova) Nina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Krasnikov Ivan
1913 г.р.
Мать
Krasnikova Antonina
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Krasnikov Ivan
Мать:
Krasnikova Antonina
Смерть
2013
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