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Gavrilova (Krasnikova) Nina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Krasnikov Ivan

Мать: Krasnikova Antonina

Смерть
2013
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