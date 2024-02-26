Лучников Аркадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучников Аркадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

18.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Лучников Павел Алексеевич

Мать: Лучникова Ираида Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лучникова Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучникова Антонина Андреевна

Смерть
18.02.1978
Похороны
Неизвестно
Armenian Cemetery, Chisinau, Chisinau, Moldova
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