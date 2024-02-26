Лучников Аркадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1910
Дата смерти18.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Рождение ребёнка
06.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лучникова Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1978
Похороны
Неизвестно
Armenian Cemetery, Chisinau, Chisinau, Moldova