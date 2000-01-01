Вшивцева Агафия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Агафия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Вшивцев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вшивцев Никита Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Нестерович

Смерть
После 1710
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