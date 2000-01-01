Вшивцева Агафия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Вшивцев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Вшивцев Никита Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710