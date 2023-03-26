Пожиткова (---) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.
Сын: Пожитков Федор Александрович
Отец ребёнка: Пожитков Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.
Сын: Пожитков Никанор Александрович
Отец ребёнка: Пожитков Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно