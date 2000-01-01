Бурова Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурова Сергей

Мать ребёнка: Бурова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Любовь

Смерть
Неизвестно
г. Днепропетровск
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