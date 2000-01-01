Бурова Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурова Сергей
Мать ребёнка: Бурова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Любовь
Смерть
Неизвестно
г. Днепропетровск